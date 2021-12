Gemeinderat: Grünes Licht für neue Asphaltdecke in Bruchhäuser Straße

Schwetzingen. Gute Nachrichten für die Bruchhäuser Straße: 2022 wird die Stadt im Auftrag und in Abstimmung mit dem Land die Fahrbahn und Teile des Gehweges sanieren (wir berichteten). Dies beschloss der Gemeinderat erwartungsgemäß auf Vorschlag der Stadtverwaltung .

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese für Schwetzingen wichtige Ein- und Ausfallstraße müsse auch in die Planungen für verschiedene Radwegverbindungen und bei der Bebauung des ehemaligen Pfaudler-Geländes mit einbezogen werden, erklärte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Da diese Planungen noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen werden, bietet sich als Zwischenlösung bis zu einer grundlegenden Sanierung und Umgestaltung der Straße an, die Oberfläche der Fahrbahn- und Gehwegflächen mit einem Asphalt-Dünnschichtverfahren zu überziehen.

Die Kosten in Höhe von rund 105 000 Euro werden anteilig vom Land (80 000 Euro) und der Stadt (25 000 Euro) getragen. Um die Sicherheit vor allem auf Höhe der dortigen Schulen zu erhöhen, wird die Stadt in diesem Bereich auch eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage installieren.