Schwetzingen. Der Gemeinderat Schwetzingen entscheidet in seiner öffentlichen Sitzung an diesem Mittwoch, 10. März 2021, um 18 Uhr im Josefshaus über einen Gebührenerlass für Kindergärten und die außerschulische Betreuung – und zwar für den Zeitraum vom 11. Januar bis 22. Februar. Das soll auch für Einrichtungen in nicht städtischer Trägerschaft gelten. Neben der Bürgerfragestunde sowie den Bekanntgaben und Anfragen stehen auch noch die Änderung der Hauptsatzung sowie ein formeller Beschluss zum Sanierungsgebiet „DB-Ausbesserungswerk Süd“ auf der Tagesordnung. Schließlich geht es noch um die Neubesetzung des gemeinsamen Gutachterausschusses im Bezirk Schwetzingen.

AdUnit urban-intext1