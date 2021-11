Gemeinderat will Gebühren und Steuern erhöhen

Schwetzingen. Die Stadt Schwetzingen wird Gebühren und Steuern erhöhen, denn in den vergangenen Jahren sei nicht viel passiert. Jetzt holen Gemeinderat und Stadtverwaltung zum kollektiven Rundumschlag aus und wollen ab 2022 gleich an zahlreichen Erhöhungsschrauben drehen: Bei Grund-und Gewerbesteuer,Verwaltungs-, Friedhofs-, Park- und Gutachterausschussgebühren, der Hundesteuer, den Gebühren für außerschulische Betreuung, den Kita-Gebühren und auch den Gebühren für die Nutzung von Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften. Das steht auf der Tagesordnung der

nächsten öffentlichen Gemeinderatsitzung am Mittwoch, 17.November, um 18 Uhr im Josefshaus.

