Gemeinsam EM-Spiele schauen

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Dienstagabend in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Viele haben der Mannschaft um Bundestrainer Joachim Löw an den heimischen Bildschirmen die Daumen gedrückt. Doch etliche haben den schönen warmen Abend genutzt, um bei einem Kaltgetränk und Speisen etwa im Kaffeehaus am Schlossplatz zu sitzen und dort die Partie gegen Weltmeister Frankreich beim Public Viewing zu verfolgen. Freilich: So ausgelassen und euphorisch wie zuletzt bei der Weltmeisterschaft ist es aufgrund der allgemeinen Situation nicht. Und doch bereitet das gemeinsame Schauen der Spiele Freude – wenn auch mit Abstand und möglichst verhaltenem Jubel bei Toren.

Übrigens: Unter anderem wird auch im Weldegarten in Plankstadt die Fußball-EM auf Leinwänden gezeigt. Das ist fast schon so, als wäre man im Stadion mit dabei – nur in den hiesigen Lokalitäten wird man noch prima versorgt. kaba