Gemeinsam essen

Seit Dezember findet immer in der letzten Woche des Monats ein gemeinsames Essen statt. Ein Bündnis aus Kirchengemeinden und Vereinen haben diese Aktion „Tischlein deck’ dich“ ins Leben gerufen. Egal, ob Alleinstehende, Familien, Alleinerziehende, ältere oder junge Menschen – alle sind zu einem Abendessen eingeladen. Dieses ist kostenlos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses Mal ist die Küche fest in der Hand des Vereins „Die Brücke“. Am Aschermittwoch, 22. Februar, sowie am Donnerstag, 23. Februar, werden zwischen 17 und 19 Uhr neben Heringen und Pellkartoffeln diese auch mit Quark im Josefshaus hinter der Kirche St. Pankratius, Schlossstraße 8, in Schwetzingen serviert. zg