Gemeinsam für den Frieden

Hallo Kinder! Habt ihr schon mal von der UN gehört? Sie ist wohl ziemlich wichtig für uns, deshalb habe ich mich da mal für euch schlaugemacht. Am Anfang war ich durcheinander, weil ich schon mal etwas von der UNO gehört habe, aber noch nie von der UN. Und es ist verrückt – das ist sogar die gleiche Organisation. UN bedeutet auf Englisch englisch „United Nations“ was auf Deutsch „Vereinte Nationen“ heißt. Die Organisation wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 gegründet. Es war nämlich so, dass sich die Menschen damals bekriegt haben und viele gestorben sind. Um den Frieden und die Sicherheit auf der Welt zu unterstützen, haben sich danach einige Länder zusammengeschlossen. Es gibt Mitgliedstaaten, dazu zählen Länder wie auch Deutschland. Wenn es zwischen Ländern zum Beispiel Probleme gibt, suchen die Mitglieder dann nach Lösungen. Außerdem passt die UN auf, dass in allen Mitgliedsstaaten die Menschenrechte eingehalten werden. Diese Rechte hat jeder Mensch. Es darf beispielsweise niemand eingesperrt oder beraubt werden. Ganz wichtig zu wissen ist auch, dass die UNO Ländern hilft, die keine Mitglieder sind, aber in denen es einen Notstand gibt – unter anderem wegen Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunamis oder auch Krieg. Die UN hat auch wie andere Länder eine Flagge – sie zeigt eine weiße Erdkugel auf hellblauem Hintergrund. Um die Erde herum sind zwei Olivenzweige. Die Zweige stehen für den Frieden.

