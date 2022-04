Gemeinsam in den Sattel

Nach zweijähriger Pause wird der RSV Kurpfalz Schwetzingen am Ostermontag, 18. April, wieder zu seiner traditionellen Tour zur Kalmit, dem höchsten Berg des Pfälzer Walds, starten. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Rheinbrücke Speyer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von dort geht es über Schwegenheim und Kirrweiler auf die Kalmit. Nach einer ausreichenden Pause mit geplanter Einkehr erfolgt der Rückweg über St. Martin nach Schwetzingen. Je nach Teilnehmerzahl wird in zwei Gruppen gefahren. Dabei werden knapp 90 Kilometer und 500 Höhenmeter absolviert – die genaue Streckenführung steht unter www.rsvkurpfalz.de.

Am darauffolgenden Samstag, 23. April, startet der RSV Kurpfalz um 10 Uhr zu seiner zweiten geführten Mountainbike-Tour dieser Saison. Die Strecke ist fast 60 Kilometer lang und führt über Heidelberg auf den Königsstuhl und danach auf den Weißen Stein, wobei über 1100 Höhenmeter überwunden werden. Der Anteil an Single Trails beträgt zwölf Kilometer, wobei für alle Trails auch Alternativen über Forstwege angeboten werden. Bei gutem Wetter ist eine Einkehr in der Waldschänke an der Thingstätte vorgesehen. Die genaue Streckenführung ist einsehbar unter https://rsvkurpfalz.de/mtb-tour-2-2022/. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2