Gemeinsames Gärtnern macht Spaß

Seit Mitte Juni sind die Urban Gardeners im Zuge des städtischen Gartenprojekts nun im historischen Marstallhof aktiv. Im Sommer wurde gepflanzt, gesät und gegossen was das Zeug hält, denn die motivierten Gärtnerinnen und Gärtner stecken jede Menge Herzblut in die Bewirtschaftung ihrer Parzellen. Während der warmen Sommerzeit war es eine reine Freude an den Beeten entlang zu spazieren und die kreativen Bepflanzungen, die so individuell wie die Bürger von Schwetzingen sind, zu betrachten. Hummeln, Bienen und Schmetterlinge waren ebenso zahlreich zu beobachten.

Nun wurde es kälter und somit ruhiger im Marstallhof. Jedoch hat sich inzwischen unter den Beetbesitzern eine kleine Community gebildet, denn beim regelmäßigen Gießen kam man nicht umher die „Nachbarn“ und die dazugehörige Beetnummer kennenzulernen. Der Wunsch nach Gemeinschaft ist groß, so traf sich nun eine etwa 30-köpfige Gruppe zum Winterpicknick.

Schon das zweite Treffen

Es war, nach dem Sommerpicknick nun das zweite Treffen, das die Urban-Gardening-Gemeinschaft organisiert hatte. Selbst bei kalten Temperaturen lassen sich die Urban Gardeners nicht davon abhalten, zusammenzukommen und so wurde geredet, gelacht und sich über erfolgreiche und weniger erfolgreiche Ernten ausgetauscht sowie gegenseitig Tipps gegeben.

Mit Hilfe des TV Schwetzingen, der den Zugang zu Strom ermöglichte, konnten sich alle unter anderem die selbstgekochten Eintöpfe der Mediterranen Kochgesellschaft schmecken lassen. Gespannt blicken die Gärtner nun auf das kommende Jahr und freuen sich, all ihre Ideen im Marstallhof umzusetzen. Und damit auch gar nichts mehr schief gehen kann, gab es für jeden noch ein kleines Geschenk in Form eines Aussaatkalenders. Und alle waren sich einig: „Ein herzlicher Dank geht an die Stadt Schwetzingen, die dieses Projekt ins Leben gerufen hat.“ zg