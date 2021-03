Um künftig Gemeinderats- und Ausschusssitzungen auch in Form einer Videositzung zu ermöglichen, ergänzte der Gemeinderat die städtische Hauptsatzung um einen neuen Paragrafen. Dass bei diesem eigentlich als Formsache anzusehenden Beschluss allerdings zwei Gegenstimmen und sechs Enthaltungen gab, hatte einen ganz anderen Grund: „Die heute verabschiedete Vorlage genügt den inzwischen allgemein gültigen Ansprüchen an die Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache nicht“, sagte Dr. Susanne Hierschbiel (Bündnis 90/Die Grünen) in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der Redaktion und votierte wie ihr Fraktionskollege Professor Josef Walch dagegen.

AdUnit urban-intext1

„Wir alle setzen uns für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte ein und dürfen den elementaren Aspekt des Zusammenlebens, die geschlechtergerechte Sprache, nicht verdrängen oder unter den Tisch fallen lassen, so wie es jetzt wieder geschieht“, schreibt Walch und ergänzt: „Genderpolitik ist ein sich laufend ändernder, fortschreitender Prozess, der nicht nur die Sprache betrifft, sondern auch viele andere gesellschaftliche Felder. Wir gehen davon aus, dass der Gemeinderat sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigen wird und werden uns auch in Zukunft erlauben, unsere grundsätzlichen Auffassungen zu diesem Thema, die sich auch verändern können, einzubringen. Dabei geht es wohl nur um ein Wort: Aus „Nach Entscheidung des/r jeweiligen Vorsitzenden . . .“ wurde „Nach Entscheidung des jeweiligen Vorsitzenden“.

Juristische Gründe

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Diskussion der Grünen zwar nachvollziehbar sei, für die Formulierungen aber ausschließlich juristische Gründe ausschlaggebend seien. Für die Verfassung von Gesetzestexten – und das ist eine Hauptsatzung formal – gebe es allgemeingültige Regeln, die Beachtung finden und vielfach vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichen würden. Der Gemeinderat habe sich in einem zurückliegenden Beschluss für die Hauptsatzung der Stadt für den Erlass folgender Fußnote entschieden: „Von der weiteren Benennung der weiblichen und intersexuellen Form wird abgesehen. Diese Satzung ist unabhängig der sprachlichen Fassung geschlechtsneutral und umfasst alle Geschlechter.“ Diese Vorgehensweise ermöglicht es, auch das dritte Geschlecht einzuschließen, was durch gesetzestechnische Formulierungen in der Satzung kaum möglich wäre.

Mehr zum Thema Sprache Im Duden ist der „Mieter“ nur noch männlich Mehr erfahren Wörterbuch Viel Kritik an neuer Gendersprache des Dudens Mehr erfahren CDU „Übervolle Mülleimer verschandeln Innenstadt“ Mehr erfahren

Bei der Hauptsatzung sei zudem zu beachten, dass sie überwiegend nicht natürliche Personen begrifflich verwendet und betrifft, sondern die Organe der juristischen Rechtsperson Stadt. „Der Gemeinderat“ und „der Oberbürgermeister“ seien keine Personen, sondern die beiden Verwaltungsorgane der Gemeinde „Stadt Schwetzingen“. Dem Grund nach gelte dies auch für die Person des Vorsitzenden, der in dieser Funktion eine zugewiesene Organfunktion als „der Bürgermeister“ ausübt. Wenn Organe in einem Gesetzestext behandelt werden, werde nicht deren Geschlecht als Bezeichnung benutzt, sondern das zugewiesene sogenannte „grammatische Geschlecht“. Bekannte Beispiele hierfür seien etwa „der Vermieter“ oder „der Mieter“ im Bürgerlichen Gesetzbuch.

AdUnit urban-intext2

Es komme noch hinzu, dass die Hauptsatzung jeweils für acht oder mehr Jahre die Aufgabenverteilung zwischen der jeweiligen Person im Amt des (Ober)-Bürgermeisters und dem Gemeinderat abbildet. „Aktuell übe ich das Amts des Oberbürgermeisters aus und ich bin ein Mann,“ sagt Pöltl. Auch deswegen sei die Bezeichnung „der Oberbürgermeister“ und „der Vorsitzende“ aktuell richtig.“ Sollte in meiner Nachfolge eine Frau das Amt des Oberbürgermeister ausüben, könnte das gegebenenfalls geändert und die weibliche Form genutzt werden. Das wäre zwar nach meinen vorherigen Ausführungen im juristischen Sinne nicht ganz korrekt, aber klarstellend. So wird das in der Regel in der Praxis dann auch gehandhabt“, ergänzt er. Dr. Susanne Hierschbiel hätte es gerne anders gehabt: „Die Änderung eines Wortes hätte niemandem wehgetan, aber vielen gut.“

Online keine Wahlen

Zurück zur Änderung der Hauptsatzung: Es gelte weiterhin, dass die Gemeindeordnung Präsenzsitzungen verlangt, erklärte Oberbürgermeister Pöltl. Sollte dies aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß möglich sein, dürfe nur über „Gegenstände einfacher Art“ Beschluss gefasst werden, Wahlen sind zum Beispiel nicht gestattet.. Bei öffentlichen Sitzungen müsse eine zeitgleiche Übertragung von Ton und Bild in einen öffentlich zugänglichen Raum erfolgen, um den Öffentlichkeitsgrundsatz zu wahren.