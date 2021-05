Generationensache: Familien und ihre Unternehmen

Mehr zum Thema Familienunternehmen in Schwetzingen Glasklare Geschwistersache Mehr erfahren Familienunternehmen in Schwetzingen Drei Generationen stehen auf dem Acker Mehr erfahren Familienunternehmen in Schwetzingen Von Vater zu Vater zu Vater . . . Mehr erfahren

Wenn ein Geschäft über Generationen weitergegeben wird, ist das heutzutage etwas Besonderes. In Schwetzingen gibt es noch tolle Familienunternehmen, von denen wir an dieser Stelle einige vorstellen. Da wären zum Beispiel die Brüder Markus und Johannes Schwald. Sie führen die Hermann Müller GmbH & Co. KG am Odenwaldring nach dem Vorbild ihrer Eltern. Oder Familie Fackel-Kretz-Keller . Hier steht das Urenkelchen mit der Uroma auf dem Spargelacker. In der Metzgerei Back machen Vater und Sohn gemeinsame Sache. Die Firma Metallbau Hepp besteht seit 150 Jahren in einer "stahlharten" Branche. Gastgeber in siebter Generation ist Tessa Höfer im Hotel „Adler Post“ . Und generationenübergreifende Frauenpower steckt im Spielzeugunternehmen Heless