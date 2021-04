Wurden Ihnen auch schon Bücher geschenkt, die Sie später einmal in „aller Ruhe“ lesen wollten? Beim Lese-Vorsatz ist es in hektischen Zeiten oft geblieben. Mit dem derzeit verlangsamten Lebensrhythmus kommt aber manches wieder ans Licht: Lange nicht mehr gespielte Spiele, Bücher zu speziellen Anlässen oder mit skurrilen Inhalten.

Kürzlich entdeckten wir ein Buch, dessen Herkunft wir uns nicht erklären können. Der Inhalt „Genies im Alltag“ sagte uns ebenfalls nichts. Das Buch enthält laut Klappentext „44 Lebensbilder und 33 Zugaben – ein Panoptikum von Prominenten aus ungewöhnlicher Sicht“. Hintergründiges und „Pikantes“ wie über John F. Kennedy und die vielen Frauen an seiner Seite, gegen die Bill Clinton ein Waisenknabe war. Oder über den relativ normalen Albert Einstein, dem geistige Unabhängigkeit und Freiheit wichtig war. Gleichzeitig bescheiden und großzügig, war er aber auch ein Chaot – was das Äußerliche anging. Er war zu bequem für einen Friseurbesuch und auch Socken erklärte er irgendwann für überflüssig. Man könne auch ohne sie in den Schuhen laufen – seine Frau sei ständig mit Stopfen beschäftigt gewesen.

Der Komponist Franz Schubert, verfasste über tausend Kompositionen und nahm selbst beim Schlafen seine Brille nicht ab, um die nächtlichen Eingebungen sofort notieren zu können. So geht es vergnüglich vom Mamasöhnchen Elvis Presley bis zu Kaiser Napoleon, der in seinen reiferen Jahren stets mit Schlafmütze baden gegangen und damit zum Leidwesen seines Dieners auch untergetaucht sei.

Das Buch aus dem Jahre 1999 zeigt mit den großen Taten aber auch den Ticks und Marotten von Richard Wagner, Mozart, Marilyn Monroe, Karl Marx oder Picasso und vielen anderen, dass Genies „auch nur Menschen sind, aber nicht unbedingt Menschen wie Du und ich“. Heute kommen Absonderlichkeiten ja täglich in den einschlägigen Sendungen oder Quizshows im Fernsehen. Vielleicht können Sie dennoch beim Buchhändler Ihres Vertrauens so ein vergnügliches gedrucktes Schätzchen aufstöbern.

