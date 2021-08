Schwetzingen. Ein in der Scheffelstraße in Schwetzingen geparkter Nissan ist am Donnerstag zwischen 13 und 13.20 Uhr beschädigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, flüchtete der Unfallverursacher anschließend. An dem Nissan entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.