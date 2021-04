Gericht will im Wollfabrik-Fall Entscheidung verkünden

Schwetzingen. In der Berufungsverhandlung um die strittige Maklercourtage für den Verkauf der Wollfabrik scheint sich das Blatt zu wenden. Am Mittwochnachmittag gab Richter Delius nach der mündlichen Verhandlung den Hinweis, dass die Kammer dazu neige, das Urteil des Landgerichts Mannheim aufzuheben und es als erwiesen ansehe, dass ein Maklervertrag zustande gekommen sei. Somit werde auch die bereits in der Anzeige und im Exposé genannte Summe von 3,57 Prozent fällig. Er gebe dem Käufer Joachim Schulz und dem Makler Orhan Ekici nun die Möglichkeit, eine Einigung zu erzielen. Richter Delius schlug die Zahlung von 75 000 Euro bis 30. April vor. Schulz hätte das auch akzeptiert, aber Ekici besteht auf die Gesamtsumme von mehr als 100 000 Euro. Das Gericht will am 16. April seine Entscheidung verkünden. Ekici befürchtet, dass der Käufer nicht zahlen kann und will deshalb ein Urteil auf dem Tisch haben, um es notfalls vollstrecken zu lassen.

AdUnit urban-intext1