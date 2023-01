Geringe Dynamik am Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit ist von November auf Dezember im Agenturbezirk Schwetzingen geringfügig um vier auf 2512 Personen gestiegen. Das waren 105 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug 3,9 Prozent.

Dabei meldeten sich 526 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 21 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 524 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus 24). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 6 594 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 329 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüberstehen 6 494 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 136). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 75 Stellen auf 630 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 28 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Dezember 64 neue Arbeitsstellen, 38 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1103 Arbeitsstellen ein.

„Die Dynamik am Arbeitsmarkt ist aktuell etwas geringer ausgeprägt, Arbeitgeber halten sich derzeit mit Einstellungen etwas zurück“, sagt Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg. Besonders erfreulich sei, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15 Prozent zurückgegangen ist. Dies zeige, dass es sich lohnt, auch unter diesem Personenkreis nach Arbeits- und Fachkräften zu suchen. zg