Gescheiterte Ehe und dann?

Schwetzingen/Wiesloch. Immer wieder scheitern Ehen. Nach katholischer Auffassung ist die Ehe jedoch ein Sakrament, ein lebenslanger Bund. Wer sich als Katholik weltlich scheiden lässt, darf also kirchlich nicht wieder heiraten. Es gibt aber Ausnahmen. Dann nämlich, wenn eine Ehe niemals gültig zustande gekommen ist. Das kommt vor. Die Gründe dafür liegen oft im Kirchenrecht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kirchenrechtler des Erzbistums Freiburg bieten regionale Beratungsgespräche für Menschen an, die prüfen lassen möchten, ob eine gescheiterte Ehe kirchenrechtlich gültig beziehungsweise jemals gültig zustande gekommen ist.

Anmeldung notwendig

Die Beratungstermine finden zwischen Juni und Dezember unter anderem in Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim statt. Diese können natürlich Betroffene aus Schwetzingen und Umgebung auch wahrnehmen. Allerdings wird um eine rechtzeitige Anmeldung gebeten. Unter der Telefonnummer 0761/38 92 76 11 sind zudem auch Rückfragen oder individuelle Terminvereinbarungen möglich. Die nächsten Beratungen sind am 29. Juni in Karlsruhe, am 10. August in Heidelberg und am 27. September in Mannheim:

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interessengemeinschaft Brühler Vereine planen wieder Veranstaltungen Mehr erfahren

Karlsruhe, Pfarramt St. Stephan, Erbprinzenstraße 14: 29. Juni, 18. August, 13. Oktober, 16. Dezember.

Mannheim, Haus der katholischen Kirche, F 2: 27. September und 15. November.

Heidelberg, Pfarramt Hl. Geist, Merianstraße 2: 10. August und 5. Oktober. mch

Info: Weitere Infos unter www.kath-dekanat-wiesloch.de/beratung