Geschichte bei Stadtrundgang in Schwetzingen entdecken

Scgwetzingen. Der kunsthistorisch geführte Rundgang „Gedenken im Wandel(n)“ findet am Donnerstag, 1. September, um 18 Uhr statt. Dabei stehen Objekte und Skulpturen im Fokus, die besonderen historischen Ereignissen oder Personen zum Gedenken und Erinnern gewidmet sind. Der Preis pro Person beträgt für Erwachsene sechs Euro und für Ermäßigte vier Euro. Der Rundgang wird zirka eineinhalb Stunden dauern und auf Anfrage können ebenfalls Gruppen teilnehmen. Anmeldungen zur Stadtführung können bei der Touristinformation Schwetzingen telefonisch unter 06202/8 74 00 oder per E-Mail an touristinfo@schwetzingen.de getätigt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1