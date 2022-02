Gesellschaft profitiert von den Helfern in Impf- und Testzentren

Region. Bereits in den Jahren 2020 und 2021 konnten die freiwilligen Helferinnen und Helfer in Impf- und Testzentren von der sogenannten Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale profitieren. Die Finanzministerien der Länder sowie das Bundesfinanzministerium haben nun beschlossen, diese Erleichterungen auch für das Jahr 2022 zu verlängern.

Der baden-württembergische Finanzminister und frühere hiesige Grünen-Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz, sagt dazu: „Impfen und testen sind weiterhin der Schlüssel, um die Pandemie zu bekämpfen. Die vielen Freiwilligen, die sich in den Impf- und Testzentren engagieren, leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Sie haben es verdient, dass die bestehenden steuerlichen Entlastungen auch für 2022 gelten.“

Für alle, die direkt an der Impfung oder Testung beteiligt sind – in Aufklärungsgesprächen oder beim Impfen oder Testen – gilt die Übungsleiterpauschale. Seit 2021 beträgt sie 3000 Euro jährlich. Wer sich in der Verwaltung und der Organisation von Impf- oder Testzentren engagiert, kann die Ehrenamtspauschale in Anspruch nehmen. Diese lag 2020 bei 720 Euro und erhöhte sich ab 2021 auf 840 Euro.

Aufgrund der steuerlichen Vorschriften können die freiwilligen Helfer in Testzentren die Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale nur in Anspruch nehmen, wenn es sich beim Auftraggeber um eine gemeinnützige Einrichtung oder einen öffentlichen Arbeitgeber handelt, beispielsweise das Land oder eine Kommune.

Bei den Impfzentren haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass die Übungsleiter- und die Ehrenamtspauschale auch dann in Betracht kommt, wenn das Impfzentrum im Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts unter Hinzuziehung von Privaten oder ganz von Privaten betrieben wird.

Sowohl Übungsleiter- als auch Ehrenamtspauschale greifen lediglich bei Vergütungen für nebenberufliche Tätigkeiten. Das ist in der Regel der Fall, wenn diese Tätigkeiten nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit einer vergleichbaren Vollzeitstelle in Anspruch nehmen oder die regelmäßige Wochenarbeitszeit nicht mehr als 14 Stunden beträgt. Das gelte zudem auch für Studenten oder Rentner. zg

