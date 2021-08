Gespann-Fahrer verursacht Unfall und haut ab - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Ein Unbekannter hat mit einem Pkw-Anhänger-Gespann am Montagmittag einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mercedes einer 43-Jährigen beschädigt. Sie war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Auto in der Robert-Koch-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Scheffelstraße stoppte sie und wartete, um einem von rechts kommenden VW ein Abbiegen auf der Scheffelstraße zu ermöglichen. Dabei beschädigte der VW-Fahrer mit seinem angehängten Anhänger den Mercedes der 46-Jährigen. Anschließend fuhr er einfach weiter. Am Mercedes entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Bei dem Fahrer des älteren VW-Passat mit HD-Kennzeichen soll es sich um einen etwa 50- bis 55-jährigen Mann gehandelt haben. Er soll kurzes gräuliches Haar und einen Dreitage-Bart haben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Telefon 0621/1744222 zu melden.