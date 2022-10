Gespräch suchen

Der hiesige FDP-Bundestagsabgeordnete Dr. Jens Brandenburg berichtet am Samstag, 8. Oktober, ab 11 Uhr Interessierten auf dem Schwetzinger Wochenmarkt aus dem Bildungsministerium, heißt es in einer Mitteilung der örtlichen Liberalen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bildung ist ein wesentlicher Schwerpunkt des liberalen Leitbildes und im Koalitionsvertrag ein wichtiger Teil. So haben die drei Regierungsparteien sich unter anderem auf folgende Themen im Herbst letzten Jahres geeinigt: Stärkung der frühkindlichen Bildung, bessere Startbedingungen in sozial benachteiligten Schulen, Digitalpakt 2.0 und grundlegenden Reformen des BAFöGs (www.bmbf.de). Dr. Jens Brandenburg ist parlamentarischer Staatssekretär im FDP geführten Bildungsministerium unter Ministerin Bettina Stark-Watzinger. Er wird erläutern, welche Themen bereits realisiert wurden und was zur Umsetzung vorgesehen ist. Gerne steht er für eine Diskussion am Stand des Ortsvereins Schwetzingen bereit. zg