Nicht mehr ganz so junge Menschen erinnern sich an Zeiten, als die Arbeitswoche stets mit ei-nem Plausch übers Wochenende begann. Ob in Erwartung immer gleicher Arbeitsroutinen oder mit etwas Anspannung auf die kommenden Aufgaben, eines gehörte immer dazu – man ließ ausführlich die freien Tage Revue passieren. Insbesondere die „gemeinsamen“ Erlebnisse mit dem Fernsehprogramm und den Sportergebnissen waren gute Themen.

Weil die ARD-Sportschau für Fußballfans ebenso Pflichtprogramm war wie für die versammelte Familie die samstagabendlichen Fernseh-Großereignisse, waren die Einschaltquoten überragend. Lief etwa „Wetten dass?“ wurde anschließend oft mehr über die aktuelle Kostümierung und die Frisur von Thomas Gottschalk diskutiert als über einzelne Wetten.

Diese „Lagerfeuer der Nation“ gibt es schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Gespräche am Montag über gemeinsam gesehene Sendungen sind daher kaum möglich, denn Filme und Serien, selbst „Tatorte“, werden immer häufiger zu unterschiedlichsten Zeiten gestreamt. Um bestimmte Sportereignisse live zu sehen braucht man diverse Abos, was auch nicht jeder will. Weil früher eine Krimiserie (Durbridge) noch zum „Straßenfeger“ werden konnte, war der Kabarettist, der vorzeitig den (Halstuch-) Mörder verraten hatte, tagelang ein heißes Diskussionsthema.

Heute würde dadurch höchstens ein „Shit-Stürmchen“ entfacht werden, es fehlt halt das übergreifende Erlebnis. Damit verschwinden die harmlos-eifrigen Kollegen-diskussionen früherer Zeiten zusehends. Nicht zuletzt, weil immer mehr Menschen sich lieber in ihrer eigenen Internet-Filterblase bewegen, wo sie sich mit gleichgesinnten permanent gegenseitig bestätigen können. Homeoffice ohne den lockeren Kollegenplausch hat diesen Trend noch verstärkt. Mancher erschrickt denn auch regelrecht, wenn er Arbeitspartner mit ungewohnt einseitigen Ansichten zum ersten Mal wieder leibhaftig erlebt.

