Gewalt gegen Ältere mitten unter uns

Zum Weltseniorentag an diesem Freitag findet an der Schwätzlebank Ecke Dreikönigstraße und Mannheimer Straße in Schwetzingen eine kleine, aber enorm wichtige Aktion statt. Wird doch mit einer von Susanne Vierling, Gleichstellungsbeauftrage des Landratsamtes Rhein-Neckar, initiierten Fotoausstellung auf das Problem Gewalt gegen Senioren hingewiesen.

Es ist ein Problem, das in den Augen von Nicole Blem vom Generationenbüro dringend mehr ins öffentliche Bewusstsein gehöre. Nach wie vor sei Gewalt gegen Ältere tabuisiert und vieles Geschehe im Verborgenen innerhalb der Familie und oft im Kontext der häuslichen Pflege. Viele Taten erklären sich denn auch, davon sind hier alle überzeugt, mit Verzweiflung und Überforderung.

Dunkelziffer höher

Gerade Menschen, die gepflegt werden und Pflegende selbst stehen unter enormen psychischen Belastungen, die sich schlimmstenfalls in Gewalt entladen.

Die Polizeistatistik deutet erst einmal darauf hin, dass das Problem nicht allzu groß sei. In Deutschland werden Menschen über 60 selten zu Gewaltopfer. Im vergangenen Jahr wurden 12 572 Fälle zur Anzeige gebracht. Das sind etwas über sechs Prozent aller Fälle von Gewaltkriminalität. Insgesamt waren es 2021 rund 195 000 Fälle. Doch vieles, das räumt die Polizeistatistik ein, werde nicht gemeldet. Das Dunkelfeld ist damit wahrscheinlich groß.

Eine Sicht, die Blem und auch Elisabeth Sauer vom Kreisseniorenrat teilen. Für sie ist das Problem Gewalt gegen Senioren vor allem ein Signal, das auf Überlastung im häuslichen Rahmen rund um die Pflege hinweist. Die häusliche Pflege könne für Betroffene zur Falle werden, aus der Täter und Opfer kaum noch einen Ausweg fänden. Meist werde die Pflege ja nicht anspruchsloser. Heißt, die Belastung nimmt zu und die Überforderung folgt. Bei der Gewalt gehe es übrigens nicht nur um aktive Misshandlungen, sondern auch das Alleinlassen, das Verweigern von ausreichend Trinkwasser oder Körperpflege und psychischer Gewalt.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich Pflegende wie zu Pflegende häufig isolieren. Es sei ein Teufelskreislauf, aus dem es kaum entrinnen gebe. Natürlich entschuldige das niemals Gewalt, aber es zeige Strukturen, die Gewaltphänomene wahrscheinlicher werden lassen. Und mit dieser Fotoausstellung wolle man diese Strukturen der Isolation aufbrechen. Gerade nach der Corona-Zeit, in der weite Teile der Hilfsinfrastruktur kollabierte, sei die Hinwendung zu diesem Problem eminent wichtig.

Wenn Verzweiflung aufkommt

Auch weil das Phänomen häusliche Pflege in Zukunft sicher größer wird. Immer mehr Ältere werden Pflegefälle. Bedeutet für Blem und Sauer, dass das gesellschaftliche Bewusstsein jetzt sensibilisiert werden muss und die entlastende Infrastruktur für die häusliche Pflege genau wie in Pflegeheimen dringend ausgebaut gehört. Für Blem ein Herzensanliegen, gehen ihr die Geschichten, die sie in ihrem Arbeitsalltag erlebt, doch sehr nahe. Zwei Fälle aus diesem Jahr, wo Männer ihre Frauen massiv angingen und verletzten, setzten ihr besonders zu. Zu sehen, wie Menschen, die 50, 60 oder noch mehr Jahre zusammen waren, in Verzweiflung und Hass versinken, mache sehr traurig.

Tipp: Die Aktion rund um die Fotoausstellung „Häusliche Gewalt im Alter“ findet an diesem Freitag, 30. September, zum Weltseniorentag an der Schwätzlebank, Ecke Dreikönigstraße und Mannheimer Straße, zwischen 10 und 14 Uhr statt.