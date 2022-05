Gewappnet für den Klimawandel?

Die Schwetzinger Grünen initiieren am Dienstag, 31. Mai, einem Rundgang durch die Schwetzinger Innenstadt. Mit dabei sind Bürgermeister Matthias Steffan und Bernd Kolb, der Leiter der Stadtgärtnerei. Bürger sind willkommen, mitzugehen.

Hitzewellen, Grundwasserabsenkung und unberechenbare Starkregenereignisse – was früher eine Ausnahme war, ist inzwischen fast normal. „Doch ist Schwetzingen dafür gewappnet? Hat unsere Stadtverwaltung außer dem Erhalt bestimmter Grünzüge in der Innenstadt, den sogenannten ,Grünen Lungen‘, bereits andere Maßnahmen ergriffen?“, formulieren die Grünen entsprechend Fragen in der Pressemitteilung, die auf dem Rundgang geklärt werden sollen.

Denn: Die Grünen sehen Bäume in der Stadt besonders durch die Klimakrise gefährdet. Als Schattenspender, Luftfilter und Lebensraum sind Bäume aber ein zentrales Element für ein gutes Klima in der Stadt. „Was also ist geplant zum Schutz des Stadtklimas und welche Rolle spielen Bäume dabei?“ Treffpunkt ist am Dienstag, 31. Mai, um 17 Uhr am Marstallinnenhof (Eingang Carl-Theodor-Straße); Ende gegen 19 Uhr am Rothacker’schen Haus. zg

