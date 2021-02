Die Gewinner der diesjährigen Weihnachtsverlosung stehen ja schon seit kurz vor Weihnachten fest. Viele Gewinne wurden auch bereits nach persönlicher Terminabsprache mit den jeweiligen Spendern direkt abgeholt. Aber ein ganze Reihe von Geschäften sind ja noch immer wegen des Lockdowns geschlossen und einige Gewinner wollen abwarten, bis die Lockerungsmaßnahmen den Besuch in den Geschäften wieder erlauben. Ob Sie einen der 180 Preise im Gesamtwert von 11 600 Euro, Kurfürstenkarten oder in der Sonderverlosung tolle Gutscheine aus der Gastronomie und Einzelhandel gewonnen haben, können die Schwetzinger und deren Besucher nach wie vor auf der Homepage des Stadtmarketings in der Liste der Gewinnzahlen entnehmen. Die muss man nur mit der Lichtertüte vergleichen, die als Los gilt.

In Abstimmung zwischen den Partnern der Weihnachtsverlosung, dem Stadtmarketing und der Schwetzinger Zeitung wurde jetzt wegen des aktuell noch anhaltenden Lockdowns nochmals die Abholfrist für die Gewinne verlängert. Bewahren Sie daher bis dahin die Gewinn-Lichtertüte gut auf und bringen sie diese dann zur Abholung des Gewinns mit. Die Abholfrist ist bis zum 31. März 2021 verlängert worden. jüg