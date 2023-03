Gewinner sind sie schon jetzt

Zum siebten Mal veranstaltete die BASF ihren Wettbewerb „Gemeinsam Neues Schaffen“ für Vereine aus Bildung, Sport, Kultur, Soziales und Nachhaltigkeit. Diesmal ging es darum, „noch stärker als bisher die Zusammenarbeit von gemeinnützigen Organisationen“ zu fördern.

Mit ihrem Projekt Unified-Handball und der neuen inklusiven Handballmannschaft, die die HG Oftersheim/ Schwetzingen gemeinsam mit ihrem Partner Lebenshilfe Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim aus der Taufe gehoben hat, trafen die Handballer wohl ins Schwarze. HG und Lebenshilfe gehören zusammen mit fast 20 weiteren Initiativen zu den Gewinnern und werden bei der Preisverleihung am 24. März erfahren, wie hoch die von der BASF gespendete Fördersumme sein wird.

Das HG-Unified-Team wächst von Training zu Training, schreibt die HG in ihrer Pressemitteilung. Waren es anfangs acht Athleten zwischen acht und 53 Jahren, sind es inzwischen fast 20 junge und ältere Menschen mit Handicap, die bei den Trainingseinheiten in der Schwetzinger Kreissporthalle gemeinsam Spaß haben. Die Athleten mit geistiger Beeinträchtigung, darunter auch Menschen im Autismus-Spektrum, erhalten damit eine Möglichkeit, am sportlichen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, neue Kontakte zu knüpfen und den Handballsport kennenzulernen. Mit diesem inklusiven Angebot wollen HG und Lebenshilfe für mehr Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung und so für mehr Gerechtigkeit sorgen.

„Wir wollen zu mehr Offenheit und zu einer bunten und vielfältigen Gesellschaft beitragen, in der alle verschieden sein dürfen“, sagt HG-Projektleiterin Jana Luther. „Uns ist besonders wichtig, dass sich niemand, der den Spaß am Handball entdecken möchte, ausgeschlossen fühlt. Wir vermitteln damit auch Werte und Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, Toleranz und Respekt im Umgang miteinander.“

Wer Lust hat, einmal in ein Training reinzuschnuppern, meldet sich einfach per E-Mail an inklusion@hghandball.de an. Hier beantwortet die HG auch alle Fragen rund um die Mannschaft.

Das nächste Training findet an diesem Samstag, 4. März, von 10 bis 12 Uhr in der Kreissporthalle in Schwetzingen statt. HG und Lebenshilfe sind auch immer wieder auf der Suche nach neuen Coaches, die Interesse haben, bei diesem vielversprechenden und für alle Seiten gewinnbringenden Projekt mitzumachen. zg