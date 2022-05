Gezielte Beratung zu Schwerbehinderung

Bei den zahlreichen Behinderungen und den verschiedenen Schwerbehindertengraden ist die gesetzliche Lage nicht immer leicht zu durchblicken. Der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm, Mitglied im Landtagsausschuss für Soziales und Gesundheit, bietet in seinem Wahlkreisbüro in Hockenheim eine Schwerbehindertenberatung an und hat dazu zwei Experten an seiner Seite: Rudi Bamberger, Behindertenbeauftragter der Gemeinde Brühl, und Robert Marquardt, ehemaliger Verwaltungsfachangestellter beim Versorgungsamt Heidelberg. Sie beraten zum Schwerbehindertengesetz – hierzu gehören auch Auskünfte zur Antragstellung. Die Schwerbehindertenberatung findet am Donnerstag, 2. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr in der Rathausstraße 2 in Hockenheim statt. Eine Anmeldung ist notwendig: Nummer 0711/20 63 83 10 oder via E-Mail andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de. zg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1