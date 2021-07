Gingko als Fantasieanreger

Viele exotische Pflanzen – das bietet der Schlossgarten Schwetzingen. Eine von ihnen ist der Ginkgobaum, der vor 200 Jahren aus Japan in die europäischen Gärten kam. Am Samstag, 31. Juli, um 16 Uhr kann man sich bei einem Sommermalkurs im Schlossgarten von seinen Blättern inspirieren lassen. Der Workshop mit der Künstlerin Eva Clemens findet innerhalb des Themenjahrs 2021 der Staatlichen Schlösser und Gärten „Exotik. Faszination und Fantasie“ statt. Wegen der beschränkten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Der Kurs dauert etwa zwei Stunden und die Teilnahme kostet mit Garteneintritt 12 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Ginkgobaum ist Millionen von Jahren alt und kam im 18. Jahrhundert von China und Japan nach Europa. Heute pflanzt man ihn weltweit an, da er sehr resistent ist. Unter anderem gilt er als Symbol des Friedens und des Umweltschutzes. Auch im Schwetzinger Schlossgarten ist dieser so besondere Baum mit der aparten fächerförmigen und zweigeteilten Blattform zu finden. Viele Künstler und Kunsthandwerker waren von den Blättern begeistert: „Dass ich eins und doppelt bin“, schrieb Johann Wolfgang von Goethe in seinem berühmten Liebesgedicht an Marianne von Willemer und bezog sich dabei auf das Ginkgoblatt.

Im Workshop „Ginkgo“ lassen sich die Teilnehmenden am Samstag, 31. Juli, von dem Ginkgoblatt inspirieren. Für den Malkurs mit der Künstlerin Eva Clemens sollte ein Brett als Unterlage, das auf den Schoß passt, mehrere Blätter weißes oder eingefärbtes festeres Papier, Buntstifte, Bleistifte, Radierer und Spitzer mitgebracht werden. Fotos, andere Abbildungen von Ginkgoblättern oder echte Ginkgoblätter helfen bei der künstlerischen Umsetzung. Bei schlechtem Wetter wird der Workshop im Saal der Gartenkunstausstellung (Südlicher Zirkel) stattfinden. Als weiterer Termin wird der Samstag, 18. September, um 14.30 Uhr, angeboten.

Exoten in der Historie

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg rufen für 2021 das Themenjahr „Exotik“ aus. Dabei geht es um „Fantasie und Faszination“ des Fremden für die Europäer, angefangen von den kostbaren exotischen Importen wie Porzellan und Seide, Kaffee, Tee und Schokolade. Im Schlossgarten Schwetzingen sind zahlreiche exotische Pflanzen zu finden. Ab 1777 legte Hofgärtner Friedrich Ludwig von Sckell das erste Arboretum am Tempel der Waldbotanik an. Unter Johann Michael Zeyher, dem Nachfolger Sckells, wurde die aufgelassene Menagerie in ein Arboretum umgestaltet. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Der Kurs ist geeignet für Personen mit und ohne Malkenntnisse. Eine Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 06221/65 88 80.