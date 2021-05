Glasklare Geschwistersache

Beide haben ihre Aufgaben, beide lieben ihren Job. Und beide widmen sich mit Leidenschaft ihren Tätigkeiten. Die Brüder Markus und Johannes Schwald führen gemeinsam ein Unternehmen, das seit der Gründung vor 110 Jahren die Themen Familie, Tradition und Werte fest in der Firmenphilosophie verankert hat.

Alles begann im Jahr 1911, als Hermann Müller die erste Tankstelle in Schwetzingen gründete. Dazu gehörte ein Ladengeschäft für Autozubehör, Öle, Fette und Industriebedarf. Heute sind die beiden Urenkel des Firmengründers als Geschäftsführer für die Hermann Müller GmbH & Co.KG verantwortlich.

„Typisch für die Müllers war, dass die Töchter länger gelebt haben als die Söhne. Die letzte ‚Müllerin’ war unsere Oma, die hat das Geschäft 1954 von ihrer Stiefmama übernommen. Oma hieß damals schon nicht mehr Müller, sondern Klewe-Nebenius – nach dem Opa. Typisch Müller hatten die beiden eine Tochter – unsere Mama, die Ursula. Die hat sich in unseren Papa Philipp Schwald verliebt, als er bei ihren Eltern Azubi war. Drum heißen wir heute Johannes und Markus Schwald“, erzählen die Brüder im Interview für eine Broschüre zu einer Fotoausstellung in der Firma.

Viele ältere Schwetzinger kennen noch den „Öl-Müller“ am Schlossplatz. „Nach dem Krieg wollte keiner mehr bei Wind und Wetter aufs Plumpsklo im Hof. Immer mehr Häuser haben drinnen Warmwasseranschluss bekommen. Spätestens ab da kam bei allen der Wunsch auf, öfter zu baden als nur samstags. Badewannen und Kloschüsseln gingen weg wie warme Semmeln“, erklären die Schwalds, warum sie heute in ihrem Unternehmen Badewannen und Waschbecken verkaufen. Die Firma hat sich über die Jahrzehnte zu einem etablierten Groß- und Einzelhandel mit den Schwerpunkten Sanitär, Heizung, Erneuerbare Energien und Industriebedarf entwickelt.

Bis 2009 war der Firmensitz am Schlossplatz, dann zog der Sanitärbetrieb auf das Gelände seines bisherigen Außenlagers in den Odenwaldring um. Das alte Backsteingebäude einer früheren Keksfabrik blieb erhalten und wurde mit viel Liebe zum Detail restauriert. In den großzügigen Räumlichkeiten fand auch die topaktuelle Bäderausstellung einen Platz. „Spätestens seit es die Südtangente gibt, ist die Ecke hier super gelegen. Da hat unser Papa einen echten Glücksgriff gelandet“, freuen sich Markus und Johannes.

Beide Standorte hätten ihre Vor- und Nachteile: „Am Schlossplatz sind wir geboren und aufgewachsen. Im gleichen Haus zu wohnen und zu arbeiten, war schon praktisch. Morgens kannst du länger schlafen, in der Mittagspause siehst du die Kinder. Andererseits fällt es so auch schwer, nach der Arbeit abzuschalten und das Geschäft hinter dir zu lassen. Großer Vorteil heute: Zwischen den Jahren klingelt keiner mehr an der Tür, weil er meint, er bräuchte jetzt noch dringend ein neues Badezimmer. Die eine Woche im Jahr haben wir uns Ruhe verdient.“

Ob im Jahre 2061 das 150-jährige Firmenjubiläum gefeiert werden kann, vermögen die Schwald-Brüder nicht zu sagen. Wenn die Kinder das Geschäft übernehmen wollten, würde sie das freuen. Wenn nicht, wäre das auch in Ordnung: „Was wir uns aber wünschen ist, dass der Name Hermann Müller an der Fassade stehen bleibt.“

Ihre Eltern blieben immer ihr Vorbild: „Mama und Papa waren immer da für uns. Auch deshalb führen wir das Geschäft im Geiste der vorgegangenen Generationen fort. Beim letzten Generationswechsel hat’s nicht gekriselt und beim nächsten soll es auch so sein.“