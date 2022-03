Glocken stellen sich im Interview vor

Wie im französischen Kinderlied „Bruder Jakob“ hören die Besucher am Sonntag, 6. März, ziemlich häufig die Glocken der Stadtkirche. Und dieses Lied werden die Mädchen und Jungen auch mit vielen kleinen Glocken während des Familiengottesdienstes untermalen.

Fleißig sind die Kinder der evangelischen Kirchengemeinde und ihre dazugehörigen Teamleiter deshalb am vergangenen Donnerstag am Proben, Singen und Basteln im Lutherhaus. Denn so ein besonderer Tag muss sorgfältig vorbereitet werden.

Das Thema dieses besonderen Gottesdienstes sind nämlich die Kirchenglocken. Das regelmäßige Glockengeläut und die Glocken selbst sind essenzielle Teile der Kirche, die nicht wegzudenken sind. Nicht nur läuten sie zu jeder vollen Stunde und zeigen so die Uhrzeit an, auch werden sie bei wichtigen Ereignissen wie zum Beispiel bei Hochzeiten oder Beerdigungen geläutet und rufen zu den Gottesdiensten.

Kleiner Einblick

Die Kirchenglocken sind allgegenwärtig – man hört sie, aber sieht sie nicht. Der Familiengottesdienst, den die Gemeindediakonin Margit Rothe mithilfe der Kinder und dem Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer auf die Beine gestellt und geplant hat, soll am Sonntag nun einen kleinen Einblick in die „Welt“ der Kirchenglocken gewähren.

Der Familiengottesdienst wird zum eine kleine Theatervorstellung der Kinder und zum anderen eine interessante Präsentation über die Herstellung und Geschichte von Kirchenglocken beinhalten und ist in dem normalen Ablauf des Gottesdienstes eingebettet.

Das Theaterspiel geht um die erfundene Figur Quasimo, welcher mehr über die vier Glocken der Stadtkirche wissen möchte. Sein Wissen wird von dem Glöckner Alfons Klöppel und den vier Glocken selbst gestillt. Dabei kommen interessante Fakten ans Licht, wie zum Beispiel, dass es ursprünglich mehr als nur vier Glocken in der alten Schwetzinger Kirche gab, die jedoch während des ersten Weltkriegs eingeschmolzen wurden.

Geschichten sind wahr

Alle Geschichten und Hintergründe, die am Sonntag erzählt werden, sind wahr – vermutlich lernen die Besucher also noch etwas Neues über die eigene Kirche und Gemeinde.

Die Kinder jedenfalls sind aufgeregt beim Proben und Aufsagen der langen Textpassagen. „Ihr müsst das aber nicht alles auswendig lernen“, versichert Rothe den Kindern bei der Probe am Donnerstag und erklärt, wie das kleine Vorspiel ablaufen wird. Es wird ein sogenanntes Glocken-Interview geben, bei dem die vier Glocken Quasimo ihre Lebensgeschichte erzählen. Die Kinder, die den Text aufsagen, werden jedoch nicht zu sehen sein. Sie sitzen in der ersten Reihe und sagen ihren Text und andere Kinder, die die vier Glocken spielen, werden als einzige im Altarraum zu sehen sein. Ihre Verkleidung werden sie als Glocken darstellen, die am Donnerstag sorgfältig vorbereitet und gebastelt werden.

Noch außergewöhnlicher soll der Gottesdienst durch die Kirchenglocken vor Ort werden – sie erklingen dann nämlich häufiger als sonst. Bei dem Kirchen-Interview, wenn sich jede Glocke einzeln vorstellt, wird die dazugehörige „echte“ Kirchenglocke geläutet und untermalt somit den Gottesdienst.

Präsentation mit Bildern

In diesem Gottesdienst wird sich also alles um Glocken drehen. Nicht nur die kurze Präsentation mit Bildern über die Herstellung von Kirchenglocken wird einen umfassenden Einblick gewähren, auch die Kirchenlieder sind minutiös ausgesucht und auf den Gottesdienst abgestimmt.

Zum Beispiel mit dem Lied „Glaube, Hoffnung, Liebe“, das auf den ersten Blick nichts mit Glocken zu tun hat, doch beim genauen Hinhören wird schnell klar, dass der gleichmäßige Sechser-Takt des Stücks das Schwingen einer Glocke nachahmt. „Alles ist miteinander verbunden“, erklärt Detlev Helmer. „Alles passt perfekt zu unserem Thema Glocken.“