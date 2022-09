Glückspilz aus dem Rhein-Neckar-Kreis gewinnt 150.000 Euro

Rhein-Neckar-Kreis. Ein Lotterieteilnehmer aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat bei der Aktion Mensch-Lotterie 150.000 Euro gewonnen. Das teilt die Aktion Mensch mit. Allein im letzten Jahr schüttete die Soziallotterie Gewinne im Wert von rund 3,5 Millionen Euro wöchentlich aus und machte viele Gewinner in ganz Deutschland glücklich. Mit ihrem Los ermöglichen sie alle die Förderprojekte der Aktion Mensch und tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern, heißt es in er Pressemitteilung.

