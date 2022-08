Gold , Silber und Bronze geholt

Schier platzend vor Stolz verkündeten die beiden Lehrerinnen der Comeniusschule, Alexandra Vater und Petra Schwarz, jetzt ihre Medaillengewinner im Schwetzinger Rathaus. Im Generationenbüro bereitet man sich zurzeit auf die Special Olympic World Games 2023 vor. Die 80-köpfige Delegation aus Jamaika mit ihren Athleten und Betreuern wird vom 12. bis 15. Juni zu Besuch in den Gastgeberstädten Schwetzingen und Wiesloch sein. Quasi im Vorlauf gab es nun nationale Spiele in Berlin, um die Orga zu üben. Und da waren die Schwetzinger Sportler sehr erfolgreich. So lief in Berlin Rozhvan (die Schule wollte uns nur die Vornamen nennen) die 100-Meter Strecke in 13:26 Sekunden und Kircho in 14:44 Sekunden. Dies bedeutete für die beiden Jungs die Gold- und Bronzemedaille bei den Special Olympics in Berlin.

Doch damit nicht genug. Auch Levin konnte noch einen guten sechsten Platz erlaufen und der Hitze im Berliner Olympiapark trotzen. Im Weitsprung hatten sich die Schüler ebenfalls gute Chancen ausgerechnet, denn in der Qualifikation hatten sie überragende Leistungen gezeigt. Dann passierte das Unglaubliche: Auch beim Weitsprung schafften die Athleten ihre Bestleistung und Rozhvan konnte mit 5,18 Metern erneut Gold und Kircho Silber mit 4,74 Meter erreichen.

Am Eröffnungswochenende waren Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und die Schwetzinger Inklusionsbeauftragte Nicole Blem als Gäste bei der Eröffnungsfeier in Berlin und besuchten neben der Eröffnungsfeier einen Workshop für die künftigen Host Towns. Die Delegationen aus Schwetzingen und Wiesloch waren von Special Olympics Deutschland (SOD) – der deutschen Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung – eingeladen. Beide Städte werden nächstes Jahr Gastgeber für die Sportler aus Jamaika sein. Durch das Treffen konnten auch die Kontakte zu anderen Verantwortlichen der Kommunen geknüpft, erste Erfahrungen gesammelt und Informationen ausgetauscht werden.

Überraschend trafen die Schwetzinger auf die Botschafterin von Jamaika, Deniese A. Sealy, die als Ehrengast auf der Eröffnungsfeier war und mit ihrer sympathischen und herzlichen Art begeisterte.

„Schwetzingen freut sich sehr auf das kommende Jahr als Teilgastgeberin dieser Weltsportveranstaltung für besondere Menschen“, sagte OB Dr. René Pöltl und wünschte den Sportlern weiterhin viel Freude und Erfolg bei ihrem Sport. Diese guten Wünsche wurden für die Athleten aus Schwetzingen bereits wahr, nicht zuletzt weil sie aufgrund der großzügigen Unterstützung des Rotary-Clubs und der Firma ProMinent nach Berlin fahren konnten. zg