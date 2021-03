Region. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald verleiht alljährlich ihren Altmeisterinnen und Altmeistern, die vor 50 Jahren die Meisterprüfung abgelegt haben, den Goldenen Meisterbrief. Um möglichst niemanden zu vergessen, bittet die Kammer auch in diesem Jahr alle Meister, die vor 50 Jahren, also im Jahre 1971, ihre Meisterprüfung abgelegt haben, sich zu melden, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Diejenigen, die „Goldene Meister“ sind, sollen ihre Unterlagen – also eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder Meisterbriefes – mit aktueller Anschrift und Telefonnummer einreichen: Entweder postalisch an Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, GB III Meisterprüfung, Postfach 12 07 54, 68058 Mannheim, oder per E-Mail an meisterpruefung@hwk-mannheim.de. Eine Anmeldung ist auch möglich unter: www.hwk-mannheim.de/goldenemeister.

Die „Goldenen Meister“ des Jahres 2021 sollten sich bis Mittwoch, 31. März, bei der Handwerkskammer melden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Feierstunde unklar

Da nach aktuellem Planungstand nicht eingeschätzt werden kann, wann eine Ehrung mit Überreichung der Urkunde Corona-gerecht in einer Feierstunde im Laufe des Jahres stattfinden könnte, wird die Handwerkskammer alle „Goldenen Meister“ rechtzeitig informieren, wenn ein Termin und das dazugehörige Format feststehen.

AdUnit urban-intext2

Für weitere Fragen stehen als Ansprechpartner die Mitarbeitender des Bereichs Meisterprüfung zur Verfügung. Diese sind erreichbar unter der Nummer 0621/1 8 00 20, per Fax 0621/18 00 21 44 oder auch per E-Mail an meisterpruefung@hwk-mannheim.de. zg