Goldene Meister werden gesucht

Region. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald verleiht alljährlich ihren Altmeistern, die vor 50 Jahren die Meisterprüfung abgelegt haben, den goldenen Meisterbrief.

Um möglichst niemanden zu vergessen, bittet die Kammer alle Meister, die vor 50 Jahren, also 1972, ihre Meisterprüfung abgelegt haben, ihre Unterlagen (Kopie des Prüfungszeugnisses oder Meisterbriefes) mit aktueller Anschrift und Telefonnummer bei der Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar-Odenwald, GB III Meisterprüfung, Postfach 12 07 54, 68058 Mannheim, oder per E-Mail an meisterpruefung@hwk-mannheim.de einzureichen. Auch online ist eine Anmeldung möglich unter www.hwk-mannheim.de/goldenemeister. zg