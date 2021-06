Gott hat Wolfgang Gaber zu sich gerufen

Anfang April hat er sich so gefreut, nochmals seine vielen Wegbegleiter und Freunde in der Kurpfalz sehen zu können. Wolfgang Gaber war schmal geworden, der Krebs zehrte an ihm und er wusste selbst, dass es vielleicht sein letzter Besuch in der Heimat sein könnte. So wie er offen über seine Krankheit und seinen trotzdem festen Glauben sprechen konnte, so war Wolfgang Gaber immer. Eine Seele von Mensch – voller Herzlichkeit und Fröhlichkeit, ein echter Kurpfälzer eben.

An diesem Donnerstag ist er im Alter von 74 Jahren gestorben. In den Heimatkirchen in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt stehen jetzt Traueraltäre, die Beisetzung findet in Oftersheim statt, Termine stehen noch nicht fest. Ein Nachruf und Infos folgen.