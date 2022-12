Gott sieht hin – gerade an Weihnachten

An Weihnachten, so die Botschaft der christlichen Kirchen, sieht Gott genau hin. Er schaut sich die Welt an, vergleicht mit seinen Ursprungsplänen, die er ursprünglich gehabt hatte und stellt fest: Vom Licht des ersten Schöpfungstages war nur noch wenig zu sehen. Die Welt war finster geworden. Er hatte doch geplant, dass Menschen, Tiere, Pflanzen, Natur in Frieden miteinander leben. Frieden im Sinne von umfassendem Schalom, also mit all dem, was Allen gut tut: Glück, Akzeptanz, Wohlwollen, geschätzte Vielfalt, Verantwortungsbewusstsein, tragender Glaube und noch so manches Gute mehr.

Gott sah, dass vieles davon vorhanden war, weil sich die Menschen darum bemühten und viele auch dafür kämpften. Aber er sah auch Misslingen, Scheitern, Stagnation – selbst Versagen. Und mehr noch: Neid, Gewalt, Krieg, Hass. Und was tat er? Nein: keine zweite Sintflut. Gott schaut genau hin und beschließt: Da muss doch nochmals ein neuer, ein anderer Anfang her. Er entscheidet sich, die menschliche Perspektive zu seiner zu machen. Er steigt hinunter in die Tiefen des Lebens. Hinein in den menschlichen Alltag. Mitten dort hinein, wo es immer Beides gibt: Freud und Leid, Leichtigkeit und Schwere, Vergnügtes und Beklemmendes. Er tut dies, weil er sah, wie sehr Leid, Beschwerendes und Beklemmendes, wie sehr Trauer, Selbstzweifel und Ungerechtigkeit, wie sehr auch zerstörerischer Umgang mit der Natur den Menschen und der Umwelt zu schaffen machte.

Hoffnung und Liebe geben

Gott wurde Mensch und ging dorthin, wo Kraft und Mut, wo Glaube, Hoffnung und Liebe nötig war. Also vor allem dorthin, wo nicht die Rechthaber, sondern die Bescheidenen, wo nicht die Reichen, sondern die mit kleinem Geldbeutel, wo nicht die Satten, sondern die Hungernden und wo nicht die Leichtlebigen, sondern die Bedrückten waren.

Und dann lebte er einfach mit. Er mischte sich unters wahre Leben – und zeigte, wie das gehen kann. Er machte Mut, auch untereinander genau hinzusehen. Damit man entdecken kann, wo Ermutigung, Bestärkung, wo gegenseitiges Staunen, wo Toleranz und Akzeptanz nötig und möglich sind. Gott lebte in Jesus Christus vor, wie Frieden im Kleinen und Großen ausprobiert werden und gelingen kann.

Das Erstaunliche daran: Gott schaut auch heute noch genau hin. Nicht nur damals, als das Christuskind geboren wurde in Bethlehem. Auch im Dezember 2022 schaut er genau in diese Welt. Er sieht neben den Kriegen, neben den Klimasünden, neben Energiekrisen und Pandemien auch die anderen Seiten.

Er sieht Menschen, die sich auf Gott verlassen und für das Gute einsetzen. Und das konsequent, verantwortlich und mit viel Durchhaltevermögen. Tröstlich und ermutigend, dass Gott auch an Weihnachten 2022 in die Welt kommt und Menschen begleitet. So, dass viele mit der biblischen Jahreslosung 2023 ermutigt sagen können: „Du bist ein Gott, der mich sieht!“ (1. Mose 16,13)

Aus der Schwetzinger Ökumene grüßen alle fünf christlichen Gemeinden, die sich in der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen“ verbunden wissen und für die ich diese Gedanken aufgeschrieben habe: Evangelische und katholische Kirchengemeinde, Evangelische Gemeinde am Schlossplatz, griechisch-orthodoxe Gemeinde und neuapostolische Gemeinde.