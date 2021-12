Gottesdienst am Altjahrabend

Prädikantin Dr. Adelheid von Hauff leitet am Altjahrsabend (31.Dezember) den Gottesdienst um 18 Uhr in der Stadtkirche Schwetzingen. Das teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.

Um 21 Uhr beginnt das traditionelle Silvesterkonzert mit Detlev Helmer. Er spielt zum Abschluss des „Jahres der Orgel“ Toccaten und Fanfaren sowie Besinnliches. Spenden für die Kirchenmusik sind willkommen.

Am Sonntag, 2. Januar, leitet Pfarrerin Franziska Beetschen den Gottesdienst um 9.30 Uhr in der St. Josefs-Kapelle (Hirschacker) und um 11 Uhr in der Stadtkirche.

Info: Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu allen Gottesdiensten gibt es unter unterwww.ekischwetzingen.de

