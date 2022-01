Gottesdienst am Mittwoch

„Noch einmal: Zukunft und Hoffnung“ – so lautet das Thema in der Januar-Ausgabe des Gottesdienstes „for your soul“ der evangelischen Kirchengemeinde. Sie wird am Mittwoch, 26. Januar, um 19.30 Uhr im Lutherhaus aufgezeichnet. Wer live und vor Ort mitfeiern möchte, muss spätestens um 19.15 Uhr kommen. Es gelten die 2Gplus-Regeln.

Pfarrer Steffen Groß hat als Gast diesmal den Schwetzinger Hausarzt Dr. Markus Roth eingeladen. Der Mediziner, selbst in der Kirchengemeinde aktiv, wird davon berichten, wie Corona seine Arbeit verändert hat, wie groß seine Hoffnung auf ein Ende der Pandemie in absehbarer Zeit ist und wie er es schafft, in dieser Zeit seinen Patienten immer wieder Mut zu machen.

Die Musik kommt diesmal von der Hockenheimer „Frank Family“ um Mike Frank, der als Bandleader von „Me an the Heat“ bekannt ist. Gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter hat er zauberhafte Akustik-Versionen von Songs wie „What about us“ oder „Wake me up“ im Gepäck.

Drei Tage später am Samstag, 29. Januar um 18 Uhr geht „for your soul“ dann im Youtube-Kanal der Gemeinde „ekischwetzingen“ auf Sendung und bleibt dort dauerhaft abrufbar. „Wir sind in Zukunft grundsätzlich zweigleisig unterwegs: Wer lieber daheim dabei ist, kann das nach wie vor tun. Wer gern hinter die Kulissen einer professionellen TV-Produktion blicken und die besondere Studio-Atmosphäre erleben will, feiert einfach bei der Aufzeichnung mit“, erklärt Pfarrer Groß. zg