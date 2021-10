Gottesdienst am Reformationstag

Am Reformationstag (Sonntag, 31. Oktober) findet in der evangelischen Stadtkirche um 11 Uhr ein Gottesdienst statt. Prädikantin Dr. Adelheid von Hauff gestaltet dazudie Predigt aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, 4-9. Die kirchenmusikalische Mitverkündigung liegt in den Händen von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer. Für den Gottesdienst in der Stadtkirche ist keine Anmeldung erforderlich. Die Maskenpflicht und die Abstandsregeln sind zu beachten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Nachmittag des Reformationstages und am 1. November werden in der Stadtkirche die Gottesdienste anlässlich der Jubelkonfirmation gefeiert. Pandemiebedingt ist der Besuch derJubelkonfirmation den eingeladenen Gästen vorbehalten. zg