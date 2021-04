Gottesdienst aus der Traditionsgaststätte „Zum grünen Baum“

Schwetzingen. Anderthalb Jahre nach der vorläufigen Schließung der Traditionsgaststätte „Zum grünen Baum“ kommt wieder Leben in die runderneuerte Wirtschaft. Die Wiederauferstehung der Schwetzinger Institution beginnt mit einem Gottesdienst „for your soul“ der evangelischen Kirchengemeinde. Dieser wird am Samstag, 24. April, ab 18 Uhr via Youtube ausgestrahlt, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

„Gott spricht: Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung“ ist das Thema des sehr besonderen Gottesdienstes, und Pfarrer Steffen Groß hat eine illustre Runde an Gästen dazu eingeladen: Tessa Höfer (Hotel Adler Post) und Max Spielmann (Welde-Brauerei) werden aus Sicht der Gastronomie berichten, wie sehr ihnen die pandemiebedingte Krise ihres Geschäfts zusetzt – und woraus sie dennoch Hoffnung für die Zukunft schöpfen. Tobias Nessel (Klangfabrik Mannheim) und Joerg Steve Mohr (Theater am Puls) vertreten den Kultursektor; Karina Herzig (Salon) und Barbara Hennl-Goll (Bücherinsel) Einzelhandel und Dienstleistungsbranche. Allen sechs Gästen ist gemeinsam, dass sie Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde oder auf anderen Wegen mit der Kirche und dem christlichen Glauben verbunden sind.

Die Musik steuert diesmal das Mannheimer Akustikduo „Zwischenzeit“ bei. Es wird von Tobias Nessel an Schlagzeug und Percussion unterstützt. Und mit dem Gottesdienst ist auch die Kollekte digital und wird über das Spendenkonto von „for your soul“ eingesammelt: Sparkasse Heidelberg, IBAN DE63 6725 0020 0009 3105 84.

„For your soul“ ist über die Homepage www.ekischwetzingen.de, über den Youtube-Kanal sowie bei Facebook zu empfangen.