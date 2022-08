Gottesdienst im Garten

Beim Gartengottesdienst am Sonntag, 14. August, macht es sich Pfarrerin Dr. Beetschen mit allen Gottesdienstbesuchern gemütlich, denn dann feiert sie ab 10 Uhr in der Morgensonne des Melanchthongartens einen Picknickgottesdienst zum Motto: „Denn wer da hat, dem wird viel gegeben“. Schon im Evangelium von Matthäus vom anvertrauten Geld stellt er klar: „Nicht der erlangt die Gnade Gottes, der sein Geld im Acker sicher versteckt, sondern derjenige, der etwas riskiert, seine Talente, seinen Reichtum einsetzt und entwickelt.“

Für das Picknick im Garten werden alle Mitfeiernden gebeten, etwas von dem mitzubringen, das Gott ihnen geschenkt hat. So wird gemeinsam gegessen und getrunken und alle lassen es sich schmecken. Gemeinsam werden so alle im Gottesdienst erfahren, wie gut Gemeinschaft tut. Die musikalische Mitgestaltung liegt in den Händen von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer.

Die Besucher werden gebeten sich eine Decke zum Sitzen mitzubringen. Für alle, die nicht auf dem Boden sitzen können oder wollen, stehen Bänke bereit. zg