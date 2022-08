Gottesdienst im Garten

Beim Gartengottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag, 21. August, um 10 Uhr wird die besondere Geschichte zwischen Judentum und Christentum im Melanchthongarten gefeiert.

Vieles von dem, was Jesus gelehrt hat, sei nur aus dem Judentum zu verstehen: So die Frage nach dem höchsten Gebot oder die Bedeutung des Gesetzes. DasVolk Israel spielt eine herausragende Rolle in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Daran erinnert Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen im Gartengottesdienst. Musikalisch wird Doro Strieker für jüdische Melodien sorgen. Der Gottesdienst wird bei jedem Wetter gefeiert. Die Kirchengemeinde hält genügend Schirme als Sonnen- oder Regenschutz bereit. zg