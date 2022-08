Gottesdienst im Garten

Ein Abendgottesdienst im Garten wird bei der Evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag, 28. August, um 18 Uhr am Melanchthon-Haus gefeiert. Prädikant Holger Hamm hält die Predigt, in der es um das tägliche Brot und das Brot des Lebens geht. Alexander Levental gestaltet die musikalische Begleitung. Die Tanzgruppe des Meditativen ökumenischen Tanzkreises beteiligt sichebenfalls. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zum Plausch bei der „Spätlese“ mit Getränken und Knabbereien eingeladen.

Der Gottesdienst wird bei jedem Wetter draußen im Garten des Melanchthon-Hauses, Kurfürstenstraße 17, gefeiert. Die Kirchengemeinde hält Schirme bereit, die je nach Wetter Sonnen- oder Regenschutz bieten können. zg