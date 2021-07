Gottesdienst in der Kneipe? Warum nicht!

Die Kirche steht vor fundamentalen Veränderungen – aber auch vor großen Chancen. Das ist die Grundidee des Gottesdienstes, den Pfarrer Steffen Groß am Sonntag, 4. Juli, um 10 Uhr im Garten des Melanchthon-Hauses hält. „Viele Menschen suchen nach Orientierung und Wegbegleitung und nach Erfahrungen, die tiefer gehen als die Angebote der Konsumgesellschaft“, ist sich Pfarrer Groß sicher. „Aber wir schaffen es viel zu selten, diese Menschen mit unserer Botschaft zu erreichen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die meisten Mitglieder der evangelischen Gemeinde den Sonntagmorgen gern am heimischen Frühstückstisch verbringen, ihr Leben eher mit Popmusik deuten und eine ganz andere Sprache sprechen und verstehen als die von Chorälen wie „Geh aus mein Herz und suche Freud“ oder „Wer nur den lieben Gott lässt walten“. Das Ergebnis: An einem durchschnittlichen Sonntag besuchen nur noch ein bis zwei Prozent der Mitglieder der Kirchengemeinde den Gottesdienst. „Diese Zahlen können uns nicht kalt lassen“, betont der Pfarrer. „Und sie sind auch nicht in Stein gemeißelt. Wir können etwas gegen den Abwärtstrend tun.“

Zu den Menschen gehen

© Norbert & Dorothea Lenhardt GbR

Denn es gibt auch positive Entwicklungen: Bei besonderen Gottesdiensten ist die Kirche jetzt schon voll, und die Online-Gottesdienste „for your soul“ erreichen durchschnittlich 1000 Zugriffe. Auch die in Schwetzingen sehr breit aufgestellte Kirchenmusik spricht viele unterschiedliche Menschen mit ganz verschiedenen Vorlieben an, und die Konfirmanden- und Jugendarbeit lief selbst während der diversen Lockdowns gut.

„In Zukunft müssen wir uns als Kirche noch viel stärker unter die Leute wagen und uns auf die Kultur, die Fragen und die Hoffnungen der Menschen einlassen. Wir können nicht warten, bis sie von selbst über die Schwelle unserer Kirche gehen – das werden viele einfach nicht tun“, ist Groß überzeugt. Gottesdienste und Veranstaltungen in Kneipen und im Schwimmbad, im Kino oder auf dem Spargelfeld, in der Wollfabrik oder im Schlossgarten – alles denkbar. „Unsere Botschaft von Gottes Liebe zu seiner Welt und uns Menschen bleibt dabei die gleiche. Wir müssen aber in Zukunft viel deutlicher zeigen, wer wir sind und wofür wir brennen. Dann werden wir auch gehört werden.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Apostel Paulus als Vorbild

Vorbild ist für den Pfarrer dabei der Apostel Paulus (nachzulesen in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel ab Vers 16). „Paulus hat sich in Athen, dem damaligen Zentrum der Weltkultur, einfach auf den Marktplatz gestellt und gepredigt. Er hat sich auf die Kultur und die Denkweisen seiner Zuhörer eingelassen und ihnen das Evangelium von Jesus Christus ganz neu nahegebracht. Warum machen wir es nicht einfach genauso?“ Der Gottesdienst im Melanchthon-Garten (Kurfürstenstraße 17) findet bei jedem Wetter statt. Die Kirchengemeinde stellt Regen- beziehungsweise Sonnenschirme zur Verfügung. Nach heutigem Informationsstand muss eine medizinische Maske getragen werden und der Mindestabstand ist einzuhalten. Gemeindegesang mit Maske ist erlaubt.

Die Gründe für neue Wege sind vielfältig: „Die meisten unserer bisherigen Gottesdienste setzen de facto voraus, dass man die gewachsenen liturgischen Abläufe kennt, Lieder aus dem 17. Jahrhundert und klassische Orgelmusik liebt und gern sonntags um 10 Uhr schon unterwegs ist.“ Tatsächlich gibt es in Schwetzingen eine treue Gottesdienstgemeinde, die fast immer dabei ist – „und ich selbst gehöre gern dazu, weil ich die Schönheit der klassischen Kirchenmusik und die Kraft der Liturgie liebe“, so der Pfarrer. zg