In der katholischen Kirche St. Maria in der Schwetzinger Oststadt wird am Sonntag, 27. März, um 19 Uhr ein „Gottesdienst mal anders“ angeboten.

Unter dem Thema „Doppelt hält besser“ geht es um Gott, den barmherzigen Vater, nach einer Erzählung aus dem Lukasevangelium. Es werden moderne Lieder – mit Gitarren und Geige begleitet – gesungen sowie meditative Elemente in diesem Abendgottesdienst angeboten. So gibt es eine gute Gelegenheit, das Wochenende in spiritueller Weise ausklingen zu lassen und Kraft und Stärke für die neue Woche zu tanken. Alle Interessierten sind willkommen bei dieser Gottesdienstfeier, an deren Ende die Möglichkeit zur Einzelsegnung besteht. zg

