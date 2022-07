In der Schwetzinger Oststadtkirche St. Maria (Uhlandstraße) findet am Sonntag 24. Juli, um 19 Uhr findet ein „Gottesdienst mal anders“ statt. Das Thema wird lauten: „Beten öffnet Türen“. Der etwas andere Sonntagabendgottesdienst der katholischen Kirchengemeinde wird mit modernen Liedern durch Gesang, Geige und Gitarre sowie meditativen und aktiven Elementen gestaltet.

Die Teilnehmer, auch über Schwetzingen hinaus, lassen so das Wochenende in spiritueller Weise ausklingen und können Kraft und Stärke für die neue Woche zu tanken. Alle Interessierten sind eingeladen, bei dieser besonderen Art der Gottesdienstfeier dabei zu sein, an deren Ende die Möglichkeit zur Einzelsegnung besteht. zg