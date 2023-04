Gottesdienst mit Cellomusik in Schwetzinger Stadtkirche

Schwetzingen. Zum Abendgottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 23. April um 18 Uhr in die Stadtkirche ein. Dieser Sonntag trägt den schönen Namen „Miserikordias Domini“, übersetzt „Gottes Barmherzigkeit“. Traditionell steht an diesem Tag der bekannte 23. Psalm im Fokus: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfarrer Steffen Groß leitet den Gottesdienst, Dorothee Strieker übernimmt die Musik. Beide freuen sich auf die Mitgestaltung durch die aus Schwetzingen stammende Solocellistin Alexandra Netzold. Sie wird in Erinnerung an ihren im vergangenen Jahr verstorbenen Vater Töne der Trauer und der Hoffnung spielen.