Gottesdienst mit Esel in den Feldern

Es ist Frühling: Viele Menschen suchen Bewegung und den Sonnenschein. Esel „Noah“ hat beides und noch viel mehr im Gepäck. „Noah“ nimmt alle Besucher im Gottesdienst der evangelischen Gemeinde mit durch die Spargelfelder in Schwetzingen und erzählt dort von einem besonderen König.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser Spaziergehgottesdienst startet am Sonntag, 10. April, um 10 Uhr am Hof der Familie Kiefer, Almendsand 1, in Schwetzingen.

Unterwegs auf dem 900 Meter langen Weg treffen sie auf Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen, Diakonin Margit Rothe und Kinder aus den Tagesstätten „Arche Noah“ und „Melanchthon“. Gemeinsam spazieren alle über den Allmendsand und sind dabei in Gedanken mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Mal sehen, was dort am Ende auf die Gottesdienstbesucher wartet?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Besucher werden gebeten, mit dem Fahrrad, Kinderwagen oder zu Fuß zu kommen. Die Kirchengemeinde bittet darum, auf dem Weg zum Gottesdienstbeginn sowie dem Rückweg auf den Verkehr zu achten, denn auf den landwirtschaftlichen Wegen können entsprechend auch am Sonntag landwirtschaftliche Fahrzeuge im Einsatz sein. Der genutzte Weg im Gottesdienst liegt abseits vom Verkehr.

Jene, die mit Autos anreisen müssen, werden zudem angehalten, den Parkplatz am Friedhof zu nutzen. Von dort aus beträgt die Gehzeit zum Hof der Familie Kiefer rund zehn Minuten.