Gottesdienst mit „Spätlese“

Pfarrer Steffen Groß gestaltet den Abendgottesdienst am 24. Juli um 18 Uhr in der Schwetzinger Stadtkirche. Musikalisch unterstützt wird er dabei von Dorothee Strieker an der Orgel. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zum gemütlichen Plauschen beim Kirchencafé „Spätlese“ im Pfarrhof eingeladen. Für den Besuch der Gottesdienste in der Stadtkirche gilt weiterhin Maskenpflicht. Es wird darum gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen.

Am Sonntag, 31. Juli, startet dann wieder die Reihe der Sommergottesdienste, die als Open-Air-Gottesdienste im Garten des Melanchthon-Hauses gefeiert werden. zg