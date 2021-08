Gottesdienst mit Taufe

Im Open-Air-Gottesdienst am Sonntag, 8. August, 10 Uhr im Garten des Melanchthon-Hauses, Kurfürstenstraße 17, wird erstmals seit langer Zeit wieder eine Taufe gefeiert und die Gemeinde darf dabei sein. Der Gottesdienst wird von Prädikantin Nicole Amend und Pfarrer Steffen Groß gemeinsam gehalten. Dorothee Strieker gestaltet die kirchenmusikalische Begleitung.

Im Gottesdienst am Sonntag, 15. August, wird erstmalig wieder Abendmahl gefeiert. Pandemiebedingt war in den vergangenen Monaten keine Abendmahlfeier möglich. Jetzt aber hat der Kirchengemeinderat Vorschläge ausgearbeitet, wie das Abendmahl Corona-konform gefeiert werden könnte. An diesem Sonntag wird eines der Konzepte erstmalig getestet. Pfarrer Steffen Groß gestaltet den Gottesdienst, der von Dorothee Strieker musikalisch begleitet wird.

Die Kirchengemeinde stellt Schirme zur Verfügung, da der Gottesdienst im Melanchthon-Garten bei jedem Wetter im Freien stattfindet. Es muss im Garten keine Maske getragen werden, allerdings sind die Abstandsregeln einzuhalten. Gemeindegesang ist erlaubt. Eine barrierefreie Toilette ist vorhanden.

Besucher, die keine Möglichkeit finden, an das Melanchthon-Haus zu kommen, bittet die Kirchengemeinde um Rückmeldungen an das Pfarramt, Telefon 12 72 40, bis Freitagmittag 12 Uhr. Es kann sich melden, wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt oder wer eine Mitfahrgelegenheit anbieten könnte. zg

