Gottesdienst und grillen

Am letzten Sonntag der Sommerferien geht es zum letzten Mal hinaus in den Garten. Wie immer am zweiten Sonntag eines Monats ist der Gottesdienst flexibel in Ort und Zeit.

Dieses Mal wirft Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen mit Anna Keibs am Sonntag, 11. September, um 18 Uhr den Grill an. Aufgetischt werden Worte und Gedanken rund ums Grillen. Was das mit Jesus zu tun hat? Einfach den Gottesdienst mitfeiern und es herausfinden. Die richtige Würze im Grillgottesdienst liefert Dorothee Strieker mit musikalischen Leckerbissen.

Der Gottesdienst wird bei jedem Wetter im Garten des Melanchthon-Hauses, Kurfürstenstraße 17, in Schwetzingen gefeiert. Die Kirchengemeinde hält genügend Schirme bereit, die je nach Wetter Sonnen- oder Regenschutz bieten können. zg