Gottesdienstbesucher denken an Bedürftige

Sich zurückversetzen in biblische Zeiten – das konnte man ganz automatisch am Sonntag im Lutherhaus in Schwetzingen beim Familien-Gottesdienst der evangelischen Gemeinde. Auf der Bühne war schon ein wunderbares selbst gemaltes Bühnenbild aufgebaut für die Marktszenen in Jericho. Denn dortsollte Jesus dem Zöllner Zachäus begegnen.

Die rund 100 Besucher waren gebannt vom Theaterspiel und den Liedern, die die Kinder und Teamer der Kinderbibeltage in nur vier Vormittagen einstudiert hatten. Es war übrigens das letzte Musical, das von Kirchenmusikdirektor und Bezirkskantor Detlev Helmer mit inszeniert und begleitet wurde.

Er gestaltete die Kinderbibeltage in den letzten Jahren immer gemeinsam mit Diakonin Margit Rothe, geht aber nun Ende des Jahres in Ruhestand (wir berichteten). Seine professionelle Begleitung und seine motivierende Art, alles einzuüben, werden fehlen.

Im Gottesdienst gab es etwas mitzunehmen und etwas dazulassen: Die Besucher nahmen am Beispiel des Zachäus die Botschaft mit, dass Jesus Menschen wegen Fehlverhaltens nicht belehrend kritisiert hat, sondern ihnen durch seine Zuwendung Akzeptanz und Liebe entgegenbrachte. Das reichte, um selbst eine Idee dafür zu bekommen, das eigene Leben zu überdenken und schlechte Verhaltensweisen zu ändern. Zachäus machte am Ende seine Fehltritte wieder gut und teilte mit den Armen. Das nahm das Vorbereitungsteam zum Anlass, um für den Tafelladen um Spenden zu bitten. So ließen die Gottesdienst-Besucher zahlreiche Lebensmittel und Hygieneartikel da, um es Zachäus ein klein wenig gleichzutun. Die Spenden wurden am Montagvormittag direkt zu „Appel + Ei“ gebracht. Die Kinderbibeltage waren für alle Beteiligten wieder eine herausfordernde, aber sehr gelungene Sache. In den Herbstferien stehen die nächsten Kinderbibeltage an. zg